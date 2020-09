Ballando con le Stelle 2020: Daniele Scardina «finalmente negativo al virus» (Di sabato 12 settembre 2020) Daniele Scardina L’allarme Covid-19 in Rai colpisce anche I Soliti Ignoti ed Elisir, ma intanto una buona notizia arriva da Ballando con le Stelle: Daniele Scardina non è più positivo. “finalmente negativo al virus. Pronto a spaccare“ scrive nelle sue stories di Instagram il pugile, che si è così tolto un gran peso. Due settimane fa, dopo il caso Samuel Peron, la notizia della positività riscontrata dal tampone dell’ex compagno di Diletta Leotta, messo di fatto fuori gioco da Ballando. La sua avventura nello show di Rai 1 può dunque iniziare, insieme alla maestra che le è stata affiancata, Anastasia Kuzmina. Milly Carlucci, sperando in ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 settembre 2020)L’allarme Covid-19 in Rai colpisce anche I Soliti Ignoti ed Elisir, ma intanto una buona notizia arriva dacon lenon è più positivo. “al. Pronto a spaccare“ scrive nelle sue stories di Instagram il pugile, che si è così tolto un gran peso. Due settimane fa, dopo il caso Samuel Peron, la notizia della positività riscontrata dal tampone dell’ex compagno di Diletta Leotta, messo di fatto fuori gioco da. La sua avventura nello show di Rai 1 può dunque iniziare, insieme alla maestra che le è stata affiancata, Anastasia Kuzmina. Milly Carlucci, sperando in ...

_Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - _Techetechete : “Amici di #techetechete in esclusiva per voi tutto quello che è stato il dietro le quinte di Ballando con le stelle… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - sgasa1976 : @_Techetechete @Ballando_Rai @milly_carlucci Sorry, ma Ballando con le stelle é il programma più triste della tv. C… - DonnaGlamour : Maykel Fonts: tutto quello che c’è da sapere sul ballerino di Ballando con le Stelle -