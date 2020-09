(Di sabato 12 settembre 2020) Su Repubblica una lunga intervista ad. Parla del passato, ma anche del calcio attuale e del campionato che sta per iniziare. “Immagino una lotta a tre fra Juve, Inter e Napoli. Stimo moltissimo Gattuso, sta facendo solo cose giuste“. Paragona giocatori ed allenatori di oggi a delle multinazionali. “Ormai è definitivamente sdoganato il tifo. L’iper-professionismo, che viene dall’Nba e in generale dagli sport americani, lascia poco spazio ai sentimenti. I giocatori e gli allenatori oggi sono multinazionali, ogni calciatore è un brand, alcuni di loro sui social network hanno più follower dei club in cui giocano”. Racconta di non aver mai avuto un procuratore. “Mai avuto. Ho sempre trattato personalmente i trasferimenti. Così facendo, ho sicuramente perso soldi. Ma ci tenevo a ...

marikasantaross : RT @franvanni: Qui l’intervista integrale che ho fatto ad Aldo Serena. (Un grande onore. Una persona eccezionale e uno dei miei idoli d’in… - napolista : Aldo Serena: “La costruzione dal basso quando non serve è snervante. La moda della difesa a tre passerà” A Repubbli… - poetanaif : Libri, arte e calcio. Il mondo tranquillo di Aldo Serena: 'I giocatori oggi si sentono fighi, ma è … - TizianaBtz : RT @franvanni: Qui l’intervista integrale che ho fatto ad Aldo Serena. (Un grande onore. Una persona eccezionale e uno dei miei idoli d’in… - giornali_it : Libri, arte e calcio. Il mondo tranquillo di Aldo Serena: 'I giocatori oggi si sentono fighi, ma è tutto finto'… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Serena

la Repubblica

ROMA - Il Napoli scarica Arek Milik. Il polacco, assente ieri nell'amichevole vinta contro il Pescara, non partirà nemmeno per il Portogallo dove domenica gli azzurri sfideranno lo Sporting a Lisbona.Aldo Serena ha 60 anni. Da dieci è tornato a vivere nella campagna sopra a Montebelluna in provincia di Treviso, dov’è nato. Un’esistenza tranquilla, interrotta dalle trasferte per gli impegni come te ...