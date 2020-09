Uomini e Donne, Nilufar Addati racconta la storia del suo onomastico: “Tutto parte da lì” (Di venerdì 11 settembre 2020) Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne e ora influencer, è in quarantena a casa dopo aver contratto il coronavirus in Sardegna. La ragazza, dopo aver fatto un mea culpa sulla questione, sta passando molto tempo sui social e cerca di farsi tenere compagnia dai suoi follower. In queste ore, infatti, ha raccontato un … L'articolo Uomini e Donne, Nilufar Addati racconta la storia del suo onomastico: “Tutto parte da lì” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 settembre 2020), ex tronista die ora influencer, è in quarantena a casa dopo aver contratto il coronavirus in Sardegna. La ragazza, dopo aver fatto un mea culpa sulla questione, sta passando molto tempo sui social e cerca di farsi tenere compagnia dai suoi follower. In queste ore, infatti, hato un … L'articololadel suo: “Tuttoda lì”

matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - AMorelliMilano : FORZA #MATTEO, siamo tutti con te! #SALVINI: “Alla rabbia di pochi rispondiamo col sorriso e col lavoro, evviva l’… - matilde_giusti : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… - AndreaRomano9 : RT @SkyTG24: 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a mani nude, c… -