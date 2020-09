Ultime Notizie Roma del 11-09-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il ministro dell’economia Gualtieri in un video collegamento alla presentazione del libro blu della agenzia dei monopoli dice Italia saputo reagire bene la crisi per primi l’hanno fatto i cittadini gli operatori sanitari le imprese lavoratori le misure prese dal governo centro versante del contratto alla pandemia sia sul versante economico che ci ha visto mobilitare il 6% del PIL per interventi a sostegno dell’economia hanno gara concludi Gualtieri risultati importanti sia sul fronte sanitario cos’è la tenuta economica e sociale del paese che adesso è nella condizione per ripartire per cronaca4 giovani sono stati arrestati nell’ sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turisti inglesi minorenni durante una festa in una villa in ...