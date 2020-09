Ufficiale, firmata l’ordinanza poco fa: rinviata l’apertura delle scuole (Di venerdì 11 settembre 2020) scuole di ogni ordine e grado chiuse almeno sino al 24 settembre in tutta l’area del comune di La Spezia. A disporre la nuova misura di emergenza il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha disposto anche il blocco delle manifestazioni pubbliche e private, la partecipazione agli eventi sportivi e rinnova l’obbligo di uso della mascherina 24 ore su 24. Il provvedimento di emergenza arriva dopo l’ennesimo picco di contagi da coronavirus che interessa soprattutto la zona di La Spezia. Il presidente della Regione Liguria ha disposto anche la chiusura di parchi e ville e lo stop ai giochi all’aperto per i minori. Chiusi anche circoli culturali e sociali e vietati gli sport di squadra e di contatto. Provvedimenti che ben dimostrano la gravità della situazione nella zona di La Spezia dove si indaga ancora per ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 settembre 2020)di ogni ordine e grado chiuse almeno sino al 24 settembre in tutta l’area del comune di La Spezia. A disporre la nuova misura di emergenza il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ha disposto anche il bloccomanifestazioni pubbliche e private, la partecipazione agli eventi sportivi e rinnova l’obbligo di uso della mascherina 24 ore su 24. Il provvedimento di emergenza arriva dopo l’ennesimo picco di contagi da coronavirus che interessa soprattutto la zona di La Spezia. Il presidente della Regione Liguria ha disposto anche la chiusura di parchi e ville e lo stop ai giochi all’aperto per i minori. Chiusi anche circoli culturali e sociali e vietati gli sport di squadra e di contatto. Provvedimenti che ben dimostrano la gravità della situazione nella zona di La Spezia dove si indaga ancora per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale firmata Il Manchester City aveva ufficialmente richiesto la Pulce Ticinonline Fiorentina, Amrabat: "Un onore essere qua, voglio la Champions"

FIRENZE - "Sono molto felice di essere qui, in un grande club, per me è un grande onore. Credo nel progetto e nei piani della Fiorentina". Si presenta così Sofyan Amrabat, nuovo centrocampista viola, ...

MotoGP, Enea Bastianini annuncia: “Ho firmato con Ducati”

L’attuale pilota del team Italtrans Racing in Moto2 ha firmato un contratto con Ducati ... Sostituirà Johann Zarco, destinato ad approdare o nella squadra ufficiale ducatista oppure in quella ...

