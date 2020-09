Tour de France 2020, quindicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Tour de France 2020 prosegue domenica 13 settembre con la quindicesima tappa, da Lione a Gran Colombier dopo 174,5 chilometri. Si tratta di una delle frazioni più impegnative e attese della Grande Boucle, con tre salite molto impegnative negli ultimi 70 km e l’arrivo in vetta ad un GPM hors categorie di oltre 17 km. Appuntamento da non fallire per chi punta alla vittoria del Tour. orari E TV – La partenza del gruppo da Lione è prevista per le 12:50, con l’arrivo agli oltre 1500 metri di quota di Gran Colombier programmato tra le 17:11 e le 17:40. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, oltre che in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player con Sportface.it che giorno ... Leggi su sportface

