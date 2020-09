Tour de France 2020, oggi la tredicesima tappa: Chatel Guyon-Pas de Peyrol (191 km) (Di venerdì 11 settembre 2020) oggi, 11 settembre 2020, si corre la tredicesima tappa del Tour de France 2020 che va da Chatel Guyon a Pas de Peyrol, 191 chilometri e ben sette gran premi della montagna con arrivo in salita al Puy Mary a 1.589 metri di altitudine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul percorso di oggi. Il percorso della 13a tappa Al chilometro 25, si sale sul prima categoria del Col de Ceyssat, 10 chilometri al 6 per cento, poi senza tregua e praticamente senza discesa, Col de Guery, altri 8 chilometri al 5 per cento e Montee de la Stele di 6.8 chilometri al 5.7 per cento. Vetta al chilometro 85, poi lunga discesa verso il traguardo volante di Lanobre al chilometro 111. Da qui parte il duro ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 settembre, si corre ladeldeche va daa Pas de, 191 chilometri e ben sette gran premi della montagna con arrivo in salita al Puy Mary a 1.589 metri di altitudine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul percorso di. Il percorso della 13aAl chilometro 25, si sale sul prima categoria del Col de Ceyssat, 10 chilometri al 6 per cento, poi senza tregua e praticamente senza discesa, Col de Guery, altri 8 chilometri al 5 per cento e Montee de la Stele di 6.8 chilometri al 5.7 per cento. Vetta al chilometro 85, poi lunga discesa verso il traguardo volante di Lanobre al chilometro 111. Da qui parte il duro ...

