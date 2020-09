Stampa: alcuni club considerano il contagio di Adl un ostacolo alla riapertura degli stadi (Di venerdì 11 settembre 2020) La notizia della positività di De Laurentiis al virus ha gettato il mondo del calcio nello scompiglio. Non solo gli altri presidenti temono di essere stati contagiati a loro volta dopo aver partecipato, insieme al presidente del Napoli, all’assemblea di Lega. alcuni di loro temono anche che il caso possa minare la credibilità della battaglia per la riapertura degli stadi. La Stampa scrive: “Questo contagio viene considerato da alcuni club come un ostacolo alla credibilità del pressing sul governo per la riapertura degli stadi: se non regge la «bolla» di un’assemblea di cinquanta persone, diventa difficile convincere che ... Leggi su ilnapolista

