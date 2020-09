Speranza Su Covid-19 | Vedo La Luce in Fondo al Tunnel

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto, nel corso di un incontro a Bari, parla dell’andamento della pandemia di-19. “Iolainal, penso che da qui a un po’ di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali” afferma. “Non siamo in una fase di rischio zero, il rischio zero non esiste e chi pensa che possiamo avere rischio zero, vuole in qualche modo tergiversare e dirci qualcosa che non è nella verità. Qui si tratta di abbassare il più possibile il rischio. Ricordate sempre che la chiave essenziale sono i comportamenti delle persone” continua. “Fino ad allora, penso che sia corretto ...