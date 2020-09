Scuola, ”La febbre va misurata anche a scuola. Quarantena ridotta? Sì col tampone” l’infettivologo Galli (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ ormai scattato il countdown per il ritorno sui banchi per milioni di scolari e studenti italiani e, ad oggi, sono ancora diversi i temi rimasti in sospeso. Banchi, personale, turni ed altro occupano infatti in questi giorni le colonne dei giornali ma, soprattutto ai genitori, quello che sta maggiormente ‘a cuore’ è l’ormai rimarcato uso del termometro in casa al mattino, prima di recarsi nelle scuole. Il dubbio che assilla tutti è lo stesso tutti: complice anche le tempistiche ed il caos che regna nelle case italiane sin dalle prime ore del mattino, siamo certi che veramente ciascuno scolaro o studente misurerà la temperatura prima di uscire di casa? Galli: “La febbre non solo in casa ma misurata anche a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ ormai scattato il countdown per il ritorno sui banchi per milioni di scolari e studenti italiani e, ad oggi, sono ancora diversi i temi rimasti in sospeso. Banchi, personale, turni ed altro occupano infatti in questi giorni le colonne dei giornali ma, soprattutto ai genitori, quello che sta maggiormente ‘a cuore’ è l’ormai rimarcato uso del termometro in casa al mattino, prima di recarsi nelle scuole. Il dubbio che assilla tutti è lo stesso tutti: complicele tempistiche ed il caos che regna nelle case italiane sin dalle prime ore del mattino, siamo certi che veramente ciascuno scolaro o studente misurerà la temperatura prima di uscire di casa?: “Lanon solo in casa maa ...

