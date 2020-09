Scuola, Crosetto Contro i Docenti: Mandiamoli a Fare i Commessi (Di venerdì 11 settembre 2020) Guido Crosetto, esponente di Fratelli d’Italia ed ex sottosegretario alla Difesa dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi, scrive un messaggio Contro gli insegnanti su Twitter. “Mandiamo gli insegnanti che si rifiutano di riprendere il lavoro a Fare i Commessi ai supermercati e viceversa. Chiaramente cambiando anche lo stipendio“. Questo il suo messaggio. Rispondendo ai tweet di altri utenti, afferma: “Beh, quando sentì insegnanti che dicono, dopo mesi di tutela, che non vogliono iniziare perché non si sentono in sicurezza, non puoi star zitto! Non è sterile, vedrà cosa accadrà tra un po’…“. Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 settembre 2020) Guido, esponente di Fratelli d’Italia ed ex sottosegretario alla Difesa dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi, scrive un messaggiogli insegnanti su Twitter. “Mandiamo gli insegnanti che si rifiutano di riprendere il lavoro aai supermercati e viceversa. Chiaramente cambiando anche lo stipendio“. Questo il suo messaggio. Rispondendo ai tweet di altri utenti, afferma: “Beh, quando sentì insegnanti che dicono, dopo mesi di tutela, che non vogliono iniziare perché non si sentono in sicurezza, non puoi star zitto! Non è sterile, vedrà cosa accadrà tra un po’…“.

SenoritaTonia : RT @colvieux: Peccato mi abbia bloccata. Potrei dirgli che punire chi pretende sicurezza sul lavoro è autoritarismo fascistoide della peggi… - vicini_massimo : @spighissimo Se il riferimento di Crosetto è per gli insegnanti che non vogliono rientrare a scuola per la scusa de… - EfisioErriu : RT @colvieux: Peccato mi abbia bloccata. Potrei dirgli che punire chi pretende sicurezza sul lavoro è autoritarismo fascistoide della peggi… - tiberiobagnarol : RT @colvieux: Peccato mi abbia bloccata. Potrei dirgli che punire chi pretende sicurezza sul lavoro è autoritarismo fascistoide della peggi… - mariluddamunna : RT @colvieux: Peccato mi abbia bloccata. Potrei dirgli che punire chi pretende sicurezza sul lavoro è autoritarismo fascistoide della peggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Crosetto Ritorno in classe, l’affondo di Crosetto: “Docenti si rifiutano di lavorare? Mandiamo a fare i commessi ai supermercati” Orizzonte Scuola Ritorno in classe, l’affondo di Crosetto: “Docenti si rifiutano di lavorare? Mandiamoli a fare i commessi ai supermercati”

L’esponente di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi, su Twitter si scaglia contro i docenti che si rifiutano di andare a lavoro. “M ...

Festa dell'Unità Nazionale 2020 - Aerospazio per l'Italia. Un'opportunità per tornare in quota

05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...

L’esponente di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi, su Twitter si scaglia contro i docenti che si rifiutano di andare a lavoro. “M ...05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...