Sconto affitto: del 20% fino a marzo 2021, lo dicono i tribunali (Di venerdì 11 settembre 2020) Continuano a susseguirsi i casi di pronunce da parte dei tribunali in favore degli affittuari concedendo uno Sconto, anche consistente sul canone di affitto da pagare. Il Tribunale di Roma stabilisce lo Sconto del 40% sul canone di affitto da corrispondere fino a maggio 2020 e del 20% fino a marzo 2021. Sconto affitto La sentenza del tribunale, quindi, pur avendo valore retroattivo e andando a prevedere lo Sconto per i periodi di lockdown, stanilisce anche che lo Sconto del 20% deve essere applicato fino a marzo 2021. I provvedimenti in questione, emessi con carattere di urgenza, voglio tutelare il debitore ... Leggi su pensioniefisco

