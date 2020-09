RTX 3000: possibili problemi dei transistor (Di venerdì 11 settembre 2020) Le nuove RTX 3000 di casa NVIDIA potrebbero avere alcuni cali di prestazione dovuti al processo costruttivo dei transistor forniti da Samsung. RTX 3000 – nm e deficit Nel precedente articolo abbiamo discusso dei punti di forza delle nuove GPU RTX della serie 3000, ma i primi dati di prova potrebbero rivelare dei punti deboli. Da poco le RTX 3070/3080/3090 sono “sotto il microscopio” dei vari siti di recensione e per i modelli con transistor Samsung la situazione non è positiva. Secondo le informazioni attualmente disponibili sembrerebbe che i transistor del colosso sudcoreano non riescano a garantire la piena efficienza richiesta dalle schede RTX 3000. Questo problema, stando alle differenti fonti, è dovuto al processo costruttivo a 8nm ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 11 settembre 2020) Le nuove RTXdi casa NVIDIA potrebbero avere alcuni cali di prestazione dovuti al processo costruttivo deiforniti da Samsung. RTX– nm e deficit Nel precedente articolo abbiamo discusso dei punti di forza delle nuove GPU RTX della serie, ma i primi dati di prova potrebbero rivelare dei punti deboli. Da poco le RTX 3070/3080/3090 sono “sotto il microscopio” dei vari siti di recensione e per i modelli conSamsung la situazione non è positiva. Secondo le informazioni attualmente disponibili sembrerebbe che idel colosso sudcoreano non riescano a garantire la piena efficienza richiesta dalle schede RTX. Questo problema, stando alle differenti fonti, è dovuto al processo costruttivo a 8nm ...

GamingToday4 : Alimentatori Corsair: nuovo cavo dedicato alle RTX 3000 - pcexpander : Alimentatori Corsair, presto un cavo ad hoc per collegare le nuove GPU Nvidia RTX 3000 #pcexpander #cybernews… - gigibeltrame : Alimentatori Corsair, presto un cavo ad hoc per collegare le nuove GPU Nvidia RTX 3000 #digilosofia… - IGNitalia : AMD si prepara a rispondere alle nuove GeForce RTX 3000 e prepara un evento per il mese di ottobre. - lupettorosso76 : Nuove Big Navi in arrivo, AMD pronta a sfidare le RTX 3000 -