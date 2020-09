Roma, racconta alla Polizia di essere stata rapinata della borsa, ma era tutto inventato: denunciata (Di venerdì 11 settembre 2020) Una cittadina italiana di 49 anni è stata denunciata dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini per simulazione di reato. La donna si è presentata negli uffici del Settore Operativo per denunciare di essere stata rapinata della propria borsa qualche minuto prima in un esercizio commerciale all’interno della stazione ferroviaria. Le immediate indagini effettuate dopo aver raccolto la denuncia, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno consentito ai poliziotti di accertare che in realtà la rapina non era mai avvenuta; per la quarantanovenne è scattata la denuncia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Una cittadina italiana di 49 anni èdagli agentiFerroviaria diTermini per simulazione di reato. La donna si è presentata negli uffici del Settore Operativo per denunciare dipropriaqualche minuto prima in un esercizio commerciale all’internostazione ferroviaria. Le immediate indagini effettuate dopo aver raccolto la denuncia, anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, hanno consentito ai poliziotti di accertare che in realtà la rapina non era mai avvenuta; per la quarantanovenne è scattata la denuncia. su Il CorriereCittà.

