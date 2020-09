Ripalta Cremasca, documenti falsi per ottenere reddito di cittadinanza: denunciati (Di venerdì 11 settembre 2020) Ripalta Cremasca, Cremona,, 11 settembre 2020 - Con documenti falsi hanno cercato di ottenere il reddito di cittadinanza , ma vengono scoperti e denunciati. Mercoledì mattina all'ufficio postale di ... Leggi su ilgiorno

Ripalta Cremasca (Cremona), 11 settembre 2020 - Con documenti falsi hanno cercato di ottenere il reddito di cittadinanza, ma vengono scoperti e denunciati. Mercoledì mattina all'ufficio postale di ...

