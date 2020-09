Propaganda Live torna su La7 venerdì 11 settembre, le anticipazioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Propaganda Live gli ospiti e gli argomenti della prima puntata di venerdì 11 settembre in onda su La7 Dopo la meritata pausa estiva torna l’appuntamento con Propaganda Live la “maratona” di La7 dedicata alla satira e all’approfondimento con un tono leggero e sempre puntale tipico di Diego Bianchi, in arte Zoro, e del suo gruppo di lavoro. La prima puntata è prevista tra le 21:15 e l’1:00 di notte venerdì 11 settembre, per raccontare il mondo che stiamo vivendo tra Covid-19, Berlusconi e la sua carica virale, ma anche le prossime elezioni regionali e il referendum che potrebbe segnare la vita del governo, del paese e del parlamento. Non mancheranno anche i reportage realizzati da Diego Bianchi. Ultimi ritocchi e ci ... Leggi su dituttounpop

Quali sono i programmi in onda questa sera su Rai1, Canale 5 e le altre reti? Su Rai1 andrà in onda lo show di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: spettacolo teatrale in replica tr ...

«All’epoca, e prima di Maradona, l’unico Diego famoso era don Diego De La Vega. Poi sapete: a Roma si va per sottrazione ed è nato Zoro». Sul palco dell’ultima edizione di Musicultura, Diego Bianchi h ...

