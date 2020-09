Pregliasco: «La vicenda De Laurentiis ci ricorda che è fondamentale l’uso della mascherina» (Di venerdì 11 settembre 2020) Fabrizio Pregliasco, virologo, docente dell’università di Milano e direttore sanitario del «Galeazzi», ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione che si è venuta a creare dopo la notizia della positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis «L’elemento fondamentale rimane, quando si è in contatto con gli altri, l’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento» Perché spiega «Questa malattia è un po’ un “mescolone” di tante cose. Non c’è una sola caratteristica che ci dice in modo inequivocabile: a questi sintomi corrisponde perfettamente questo virus. È tutto aspecifico e quindi più ingannevole, ma proprio per questo bisogna ... Leggi su ilnapolista

Mentre tra gli esperti al servizio del governo Conte si tende a perseguire la linea dell'allarmismo e della sostanziale invariabilità dei rischi connessi alle conseguenze di un eventuale contagio da C ...

Pregliasco su Covid-19: non possiamo abbassare la guardia - Prima Chivasso

«La seconda ondata - ha puntualizzato il virologo - è ciò che la storia ci dice essere successo in pandemie del passato. È una sorta di 'vita mia mors tua', togliamo la paura e andiamo avanti in modo ...

