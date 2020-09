Pallamano: un positivo nel Conversano, rinvio per la sfida con l'Albatro (Di venerdì 11 settembre 2020) La Figh ha disposto il rinvio del match valido per la seconda giornata del campionato Serie A maschile tra Teamnetwork Albatro e Conversano a seguito della comunicazione, da parte della società ... Leggi su gazzetta

