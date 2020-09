Occupazione Fvg | persi 7mila lavoratori nel secondo trimestre

Leggi su udine20

(Di sabato 12 settembre 2020) Diminuisce il numero di occupati In Friuli Venezia Giulia neldel 2020 il numero di occupati si è attestato a 506.800, 7.000 unità in meno rispetto alprecedente e quasi 12.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Come era prevedibile tale dinamica è stata fortemente influenzata dall’emergenza sanitaria, che ha interessato in particolare il periodo compreso tra marzo e maggio di quest’anno. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Nel confronto tra primo edell’anno si può osservare che il calo ha interessato solo la componente femminile (-7.800 unità), mentre quella maschile mostra una sostanziale stabilità ...