No, questa foto non mostra «la ventenne che ha aggredito Salvini» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto del volto di una donna nera ritratta con un’espressione arrabbiata. Sopra lo scatto è riportato questo messaggio: «questa è la gentile ed elegante ventenne che ha aggredito Salvini. Ecco il volto della Sinistra». Il riferimento è all’episodio verificatosi il 9 settembre 2020 durante una tappa elettorale del leader della Lega Matteo Salvini presso il Comune di Pontassieve (Toscana), in vista delle prossime elezioni regionali. Qui, una ventenne originaria del Congo – ha ricostruito la Questura – ha strattonato l’ex ministro dell’Interno, strappandogli la camicia e una catenina che aveva al collo. Le forze dell’ordine hanno ... Leggi su facta.news

Giorgiolaporta : L’attentato dell’#11settembre alle #TwinTowers mi fa venire in mente questa foto di #OrianaFallaci e questa sua fra… - PaoloGentiloni : #11settembre. Conservo questa foto fatta quel giorno nella sede dell’Ulivo a Piazza Santi Apostoli 19 anni fa. Il c… - Benji_Mascolo : Ci vuole sempre coraggio per mettersi in gioco, ripartire da zero, imparare qualcosa di nuovo. Chi capisce gli elem… - AdrianoErnesto1 : La visita al memoriale è un ricordo limpido.Ricordo il dolore mentre camminavo in quegli spazi,rifiutai di fotograf… - louserss : non dovete postare questa foto e fare commenti sul suo corpoooooooooooooo -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Questa foto non mostra il «bacio di Giuda» di un allevatore al toro che sta per morire durante una corrida - Facta facta.news Multistrada V4: la rivoluzione è nel motore

Questo è l’intento dei progettisti ... come sulla apprezzata 950 Addio monobraccio Dalle foto si vedono bene una ruota anteriore da 19” e un forcellone: addio dunque all’anteriore da 17” e al ...

Avete mai visto la sorella di Taylor Mega? Ha 23 anni, sembrano gemelle [FOTO]

“Se ce ne fossero due, di Taylor Mega”, verrebbe spesso da dire. Bellissima, irriverente, regina social ormai da tempo, Taylor ha in realtà una sorella minore che le somiglia in modo impressionante. S ...

Questo è l’intento dei progettisti ... come sulla apprezzata 950 Addio monobraccio Dalle foto si vedono bene una ruota anteriore da 19” e un forcellone: addio dunque all’anteriore da 17” e al ...“Se ce ne fossero due, di Taylor Mega”, verrebbe spesso da dire. Bellissima, irriverente, regina social ormai da tempo, Taylor ha in realtà una sorella minore che le somiglia in modo impressionante. S ...