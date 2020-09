MotoGP, GP San Marino Misano 2020: risultati e classifica prove libere 1, Vinales in testa (Di venerdì 11 settembre 2020) Maverick Vinales fa registrare il giro più veloce al termine delle prove libere 1 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Nella prima sessione mattutina è il pilota spagnolo della Yamaha a far meglio di tutti fermando il cronometro in 1’32″198, dietro a mezzo secondo di distacco troviamo Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas, terzo Aleix Espargaro su Aprilia. Valentino Rossi ottiene l’undicesimo tempo, nelle retrovie Andrea Dovizioso che ha manifestato poco feeling con la sua Ducati. classifica TEMPI – prove libere 1 GRAN PREMIO DI SAN Marino (MotoGP) Maverick Vinales 1’32″198 Quartararo A.Espargaro Zarco Smith Mir Miller in ... Leggi su sportface

