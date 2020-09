Mara Venier, la confessione sul marito Nicola Carraro: “Eravamo clandestini” (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, raccontando l’inizio della storia con il marito Nicola Carraro La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Parlando della fase iniziale della sua relazione con l’attuale marito Nicola Carraro. Zia Mara ha avuto parole molto importanti nei confronti del coniuge, anche se ha … L'articolo Mara Venier, la confessione sul marito Nicola Carraro: “Eravamo clandestini” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 settembre 2020)ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, raccontando l’inizio della storia con ilLa conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Parlando della fase iniziale della sua relazione con l’attuale. Ziaha avuto parole molto importanti nei confronti del coniuge, anche se ha … L'articolo, lasul: “Eravamo clandestini” proviene da leggilo.org.

IlContiAndrea : #Coletta “Nel programma evento con Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi del 25 novembre, abbiamo pr… - gabrielbar74 : RT @laura_maffi: Domenica In, Mara Venier: “Messaggio del premier Conte nella prima puntata”. Salvini: “Spazio anche a me o denuncio” DITEM… - CarieriF : RT @laura_maffi: Domenica In, Mara Venier: “Messaggio del premier Conte nella prima puntata”. Salvini: “Spazio anche a me o denuncio” DITEM… - DiDimiero : Secondo un lancio di agenzia, la comparsata del premier Conte a 'Domenica in' di Mara Venier sarebbe stata annullat… - MICHELE12MGM : RT @DSantanche: A #DomenicaIn “messaggio di #Conte alla Nazione”, senza contraddittorio, prima del voto. Seguirà videoconferenza di #Casali… -