L'Istat: "Crolla sotto il 40% il tasso di occupazione dei giovani". Un dato che fa paura (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel secondo trimestre mezzo milione di occupati in meno. L'Istat fornisce i numeri sull'andamento occupazionale e sul mercato del lavoro. E c'è da mettersi le mani nei capelli, pensando soprattutto al futuro. Perché a pagare il prezzo più alto sono proprio i giovani. Il tasso di disoccupazione si attesta infatti all'8,3%, e i disoccupati sono saliti a 2.057.000. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono aumentati di 5,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre e di 10 punti rispetto al trimestre precedente raggiungendo quota 14.183.000 unità. A perdere il lavoro non solo sono stati soprattutto i dipendenti con contratto non superiore a 6 mesi (428 mila nel secondo trimestre), ma i giovani, tant'è che il tasso di occupazione della fascia 15-34 anni ...

