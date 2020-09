Lily Allen, l’abito da sposa è mini (e doppiopetto) (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando una donna convola a nozze per la seconda volta, generalmente la scelta dell’abito da sposa si muove in due direzioni: se durante il primo matrimonio si è sfoggiata una creazione – o più di una – particolarmente impegnativa, si opta per un vestito più minimalista. Oppure viceversa, se si è preferito mantenersi sul sobrio al primo sì, in occasione del secondo si vorrebbero, di solito, fare le cose in grande a partire dall’abito. Quest’ultimo non è il caso di Lily Allen, che per raggiungere all’altare il suo David Harbour ha optato per un elegante vestito sì, ma mini e dalle linee semplici ed effortless. Leggi su vanityfair

La cantautrice Pop Lily Allen e l'attore David Harbour si sono sposati a Las Vegas in pieno stile Elvis. Il banchetto? Hamburger e patatine. Lei è la cantautrice pop, autrice di successi come Fuck You ...

