Lamborghini Aventador, sfornato a Sant’Agata Bolognese l’esemplare n° 10.000 (Di venerdì 11 settembre 2020) Raggiungere quota 10 mila esemplari prodotti non è mai facile per una supercar che costa centinaia di migliaia di euro (il listino parte da poco sotto i 350 mila), eppure il record è riuscito alla Lamborghini Aventador: in nove anni di produzione, dalla storica fabbrica di Sant’Agata Bolognese ne sono uscite per l’appunto diecimila. L’ultima delle quali, il modello con il numero di telaio da record, è una Aventador SVJ Roadster di colore Grigio Acheso con livrea Rosso Mimir e interni Ad Personam in Rosso Alala e Nero, destinata ad un fortunato cliente thailandese. Come si diceva, la Aventador arrivò in commercio nel 2011 nella versione coupé LP 700-4 portando al debutto soluzioni tecnologiche innovative. Su tutte la monoscocca integrale in fibra di ... Leggi su ilfattoquotidiano

