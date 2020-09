La Vita in diretta si ferma: Alberto Matano sostituito da due conduttori (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante il grande successo, Alberto Matano e La Vita in diretta dovranno fermarsi: pronta una coppia di conduttori al suo posto Dopo il termine di ‘La Vita in diretta estate’, condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, torna la versione originale del programma, condotta in solitaria da Alberto Matano. L’ex conduttore del telegiornale sin dai primi giorni a riscosso molto successo alla conduzione del programma, facendo salire gli ascolti. Il prossimo lunedì però, Matano sarà costretto ad interrompere la propria trasmissione per un giorno. Infatti al suo posto andranno in onda la coppia Flavio Insinna ed Andrea Delogu, che condurranno ‘Tutti a ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante il grande successo,e Laindovrannorsi: pronta una coppia dial suo posto Dopo il termine di ‘Lainestate’, condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, torna la versione originale del programma, condotta in solitaria da. L’ex conduttore del telegiornale sin dai primi giorni a riscosso molto successo alla conduzione del programma, facendo salire gli ascolti. Il prossimo lunedì però,sarà costretto ad interrompere la propria trasmissione per un giorno. Infatti al suo posto andranno in onda la coppia Flavio Insinna ed Andrea Delogu, che condurranno ‘Tutti a ...

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - GianniMusso : @LoPsihologo Mi trovavo a Houston per lavoro. Ho visto tutto on diretta durante il breakfast. Giornate complicate c… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Madonna conferma in diretta IG: 'Sto scrivendo il film sulla mia vita' - MarettaPala : RT @beltempotv2000: Riparte la diretta di #beltemposispera! Attualità, storie di vita e tante emozioni. Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 al… -