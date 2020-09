Inter e Juventus ci provano per Marcelo: contatti in corso. Ma c'è un problema (Di venerdì 11 settembre 2020) Inter e Juventus ci provano per Marcelo del Real Madrid: contatti in corso, ma c'è un problema. Leggi su 90min (Di venerdì 11 settembre 2020)ciperdel Real Madrid:in, ma c'; un

tancredipalmeri : Via Godin, no a Tonali. Sembra quasi che l’Inter non se lo voglia proprio giocare sto scudetto con la Juventus - ManuBaio : #Higuain vicinissimo alla rescissione con la #Juventus. Presto l'accordo con l'Inter di Miami @InterMiamiCF @G_Higuain @juventusfc - SkySport : Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - fabioooo94 : RT @MilanInter241: #Stam ai microfoni di @DAZN_IT: 'Tutti volevano che andassi a giocare alla #Juventus o all'#Inter, visto il compenso mag… - tvdellosport : ?? HIGUAIN AI SALUTI ???? La #Juventus e #Higuain hanno raggiunto l’accordo per la rescissione contrattuale. Il… -