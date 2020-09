“Il Pd? A volte è un po’ banderuola Alle Regionali andrà a finire così

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 11 settembre 2020) Bolla il pronostico del sette a zero del leader della Lega come "la solita sparata dello sbruffone Salvini" e lo definisce un risultato "improbabile". Non solo, ma il professore emerito di Scienza politica, Gianfranco Pasquino, intervistato da Affaritaliani.it, si proietta già alla sera del 21 settembre e azzarda: "Do per scontato che il centrosinistra vinca in Campania e in Toscana, li considero risultati quasi sicuri. E non do affatto per perse né le Marche e né la Puglia. Sono contendibili. Almeno questo; ciò che mi dice la mia personale sfera di cristallo".