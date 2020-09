Higuain saluta la Juventus, ufficiale il suo approdo all’Inter Miami (Di venerdì 11 settembre 2020) Ciò che era nell'aria da tempo ha finalmente trovato conferma. Gonzalo Higuain ha ufficialmente lasciato la Juventus dopo 4 stagioni ricche di gol e trofei. La punta argentina con la Juventus ha giocato 149 partite mettendo a segno 66 gol.Higuain ALL'INTER Miamicaption id="attachment 1020313" align="alignnone" width="225" Higuain (Foto Twitter Jorge Mas)/captionNella sua parentesi torinese l'ex Real Madrid ha messo in bacheca 3 scudetti e 2 Coppe Italia, ma dopo il suo prestito al Milan le sue prestazioni erano calate vistosamente. La cura Sarri non ha funzionato e anche sulla panchina della Juventus l'allenatore toscano non è riuscito a ridare fiducia all'argentino che ora riparte dall'MLS. Il classe 1987 ha firmato un contratto con l'Inter ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020) Ciò che era nell'aria da tempo ha finalmente trovato conferma. Gonzaloha ufficialmente lasciato ladopo 4 stagioni ricche di gol e trofei. La punta argentina con laha giocato 149 partite mettendo a segno 66 gol.ALL'INTERcaption id="attachment 1020313" align="alignnone" width="225"(Foto Twitter Jorge Mas)/captionNella sua parentesi torinese l'ex Real Madrid ha messo in bacheca 3 scudetti e 2 Coppe Italia, ma dopo il suo prestito al Milan le sue prestazioni erano calate vistosamente. La cura Sarri non ha funzionato e anche sulla panchina dellal'allenatore toscano non è riuscito a ridare fiducia all'argentino che ora riparte dall'MLS. Il classe 1987 ha firmato un contratto con l'Inter ...

Nella sua parentesi torinese l’ex Real Madrid ha messo in bacheca 3 scudetti e 2 Coppe Italia, ma dopo il suo prestito al Milan le sue prestazioni erano calate vistosamente. La cura Sarri non ha funzi ...

Higuain saluta la Juve, rescissione del contratto, va all’Inter Miami

