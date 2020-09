GP Toscana, Leclerc: 'Una sorpresa le libere 1. Sono ottimista' (Di venerdì 11 settembre 2020) Più dei 3 decimi e della terza prestazione staccata al mattino, Charles Leclerc crede a quanto mostrato dalla Ferrari nelle libere 2 del Gran Premio della Toscana . C'è una top ten sulla quale provare ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) Più dei 3 decimi e della terza prestazione staccata al mattino, Charlescrede a quanto mostrato dalla Ferrari nelle2 del Gran Premio della. C'è una top ten sulla quale provare ...

SkySportF1 : Al @MugelloCircuit è tutto ancora più bello! ? (-45’ ?? #FP1) @Max33Verstappen comanda su @LewisHamilton e… - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Primo problema per @Charles_Leclerc nelle FP2: piccolo testa coda e rientro ai box nel giro successivo Siamo in dir… - infoitsport : DIRETTA F1, GP Toscana 2020 LIVE: Leclerc 10°. Binotto: “Ferrari è storia: non siamo in crisi”. Bottas davanti a Ha… - infoitsport : GP Toscana, Libere 2: volano Bottas e Hamilton. Ferrari giù: Leclerc 10°, Vettel 12° -