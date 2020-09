Gentiloni, “La ripresa è in corso ma c’è molta incertezza sulla rapidità” (Di venerdì 11 settembre 2020) Paolo Gentiloni all’Ecofin informale di Berlino: “Sappiamo da Eurostat che abbiamo una profonda contrazione del Pil nel secondo trimestre”. Al suo arrivo all’Ecofin informale di Berlino, il Commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul quadro economico della zona euro e sulla grande sfida del rilancio. Gentiloni all’Ecofin informale di Berlino: “La ripresa è in corso ma c’è molta incertezza sulla rapidità” Gentiloni ha confermato che la ripresa tanto attesa e sperata in effetti sta avendo luogo, ma a preoccupare è il clima di profonda incertezza. ... Leggi su newsmondo

Marcozanni86 : Hanno incensato l'#UE, hanno plaudito all'unione bancaria, invocano da anni il 'più Europa' e hanno sospinto nelle… - fattoquotidiano : Alla vigilia della direzione del Pd, il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni si schiera a favo… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Ora si comprende perchè le Deleghe ai Servizi Segreti sono state dominio assoluto di Renzi-Gentiloni-Conte Non voglion… - NewsMondo1 : Gentiloni, “La ripresa è in corso ma c’è molta incertezza sulla rapidità” - EduardoDeFilip2 : RT @CesareSacchetti: E questa risale al 2014, quando Gentiloni si vantò pubblicamente di aver raggiunto un accordo con Gates su vaccini e i… -