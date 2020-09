Fondi Lega, Salvini sui commercialisti arrestati: “Ne conosco due e mi fido. Siamo tranquillissimi, da anni cercano i soldi e non trovano nulla…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Fondi della Lega, Matteo Salvini parla dei commercialisti arrestati: “Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi e non trovano mai nulla”. Un piccolo terremoto scuote il mondo della Lega, ossia l’arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio e finiti nel mirino degli inquirenti per il caso dei Fondi della Lega. Ossia degli ormai famigerati 49 milioni del Partito. Matteo Salvini non si tira indietro, ci mette la faccia e dice di conoscere due delle persone arrestate, delle quali si fida. Fondi Lega, Salvini sui ... Leggi su newsmondo

