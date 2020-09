È morto il pugile Alan Minter, i suoi pugni uccisero Jacopucci (Di venerdì 11 settembre 2020) Alan Minter è scomparso all’età di 69 anni. In Italia è ricordato per la tragedia di Jacopucci, massacrato sul ring Ci sono sportivi che vengono ricordati non tanto per le loro imprese ma per episodi legati ad esse. Oggi è morto il pugile inglese Alan Minter è scomparso all’età di 69 anni. Campione d’Europa, vincitore di un bronzo alle Olimpiadi di Monaco del 1972 (quelle sporcate di sangue per l’uccisione di alcuni atleti israeliani per mano di combattenti palestinesi), ma è anche il pugile che a Bellaria, il 19 luglio 1978, scese sul ring e lasciò per sempre il suo nome accanto a una tragedia, quella di Angelo Jacopucci. I due si ... Leggi su bloglive

