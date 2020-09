"Denuncia pronta". Conte dalla Venier, la voce: è stato Salvini a far saltare tutto? (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha rinunciato all'ultimo, Giuseppe Conte. Salta il videomessaggio a Domenica In, secondo Dagospia forse anche per il gelo con cui il Quirianale aveva accolto l'annuncio della Rai. Il premier si sarebbe reso conto di rischiare troppo con un nuovo "discorso alla Nazione", roba da lockdown. Ma forse anche le parole di Matteo Salvini hanno fatto tremare Palazzo Chigi, unite alla rivolta rabbiosa del resto dell'opposizione, Giorgia Meloni in testa, per quella che era stata giudicata una prevaricazione, quasi una provocazione. "La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? - domandava ironico il leader della Lega, prima che Conte e il suo portavoce Rocco Casalino facessero retromarcia - Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha rinunciato all'ultimo, Giuseppe. Salta il videomessaggio a Domenica In, secondo Dagospia forse anche per il gelo con cui il Quirianale aveva accolto l'annuncio della Rai. Il premier si sarebbe reso conto di rischiare troppo con un nuovo "discorso alla Nazione", roba da lockdown. Ma forse anche le parole di Matteohanno fatto tremare Palazzo Chigi, unite alla rivolta rabbiosa del resto dell'opposizione, Giorgia Meloni in testa, per quella che era stata giudicata una prevaricazione, quasi una provocazione. "La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? - domandava ironico il leader della Lega, prima chee il suo portaRocco Casalino facessero retromarcia - Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa ...

“Mi hanno portato in una stanza, erano Rodolfo Fiesoli, i miei genitori affidatari e altre due persone che conoscevo da anni. Mi hanno attaccato al muro e con un coltello puntato alla gola mi hanno mi ...

Domenica In, salta il messaggio del premier Conte. L’annuncio aveva provocato dure critiche dall’opposizione. ROMA – La prima puntata di Domenica In non vedrà il messaggio del premier Conte. La trasmi ...

