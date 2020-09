Del Debbio fa il duro e asfalta Grillo | “Sei un poveraccio senza cog***ni” Video

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Ieri sera è partita la nuova stagione di Dritto e rovescio, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del, distintosi più volte per i suoi toni trash. E anche stavolta sono volate parole grosse. A pronunciarle è stato il conduttore stesso, che se l’è presa nientemeno che con Beppe. Tutto nasce da un incidente avvenuto qualche giorno fa: un giornalista di Dritto e rovescio, Francesco Selvi, si era avvicinato al garante del M5S per fargli una domanda su Giorgia Meloni, manon l’ha presa bene e l’ha spintonato. Risultato? Il cronista è scivolato giù dalle scale e ha rimediato una distorsione al ginocchio con cinque giorni di prognosi. Ilin cuispintona il giornalista di Dritto e ...

Un successo a metà, così si potrebbe definire la partenza di Nero a metà 2, seconda stagione della fiction di Rai1 con Claudio Amendola, che vince la serata di ascolti, ma lo fa con numeri che non son ...Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha aggredito in spiaggia un giornalista della trasmissione condotta da Del Debbio, che non le manda a dire: "Sei un corruttore di costumi, un poveretto. Ti invierò ...