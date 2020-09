Coronavirus, Speranza: 'Ancora nessuna decisione sulla riduzione della quarantena' (Di venerdì 11 settembre 2020) Su un'eventuale diminuzione a 10 giorni della durata della quarantena contro il Coronavirus 'al momento nessuna decisione è stata assunta'. A chiarirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza , ... Leggi su tgcom24.mediaset

