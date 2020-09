Coronavirus, calano i contagi a Milano: 78 in provincia, di cui 42 in città (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Coronavirus nel Milanese, pure con un numero di tamponi: 17.986, di poco suoeriore al giorno precedente, 17.391,. Sono infatti 78 i ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 settembre 2020 - Diminuisce il numero di nuovidanel Milanese, pure con un numero di tamponi: 17.986, di poco suoeriore al giorno precedente, 17.391,. Sono infatti 78 i ...

Ancora in salita i contagi in Italia, in tutto 1.616 i nuovi contagi in Italia, 1.597 dato di ieri, ma su 98.880 tamponi effettuati (ieri 94.186). I decessi nelle ultime 24 ore sono 10. Le vittime nel ...

Coronavirus, frode dei tamponi nelle Asl toscane: parte l’inchiesta

Il laboratorio sfornava tamponi su tamponi per conto delle Asl toscane ed era considerato uno dei presidi di punta nella battaglia contro il Covid-19 soprattutto nel periodo di lockdown. Adesso però s ...

