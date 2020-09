Colleferro, identificare le arti marziali con la violenza è ingiusto. Anzi, è vero il contrario (Di venerdì 11 settembre 2020) La storia la conosciamo. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre William Monteiro Duarte ha perso la vita a seguito di un pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma. Il gip di Velletri ha poi convalidato l’arresto di Mario Pincarelli, dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, e ha concesso i domiciliari alla quarta persona che sarebbe coinvolta nel pestaggio, Francesco Belleggia. La narrazione giornalistica, si sa, ha bisogno di sottotrame per arricchirsi di dettagli, suscitare tumulto emotivo e in ultima istanza generare clic – che poi vengono convertiti in introiti pubblicitari. Una delle sottotrame principali di questa triste narrazione è il background sportivo dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, entrambi praticanti delle Mma, le mixed martial arts. “Picchiatori di professione”, “specialisti di Mma”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Un pestaggio di una "violenza inaudita", brutale, con gli aggressori che non si sono fermati neanche quando Willy Monteiro Duarte, 21enne di Paliano ucciso dal branco di Artena a Colleferro, era a ter ...

La morte del ragazzo ucciso a Colleferro “ennesima prova che in questo paese di razzismo e fascismo si muore ancora”, scrive Black lives matter, che con l’adesione di altre realtà dà appuntamento per ...

Un pestaggio di una "violenza inaudita", brutale, con gli aggressori che non si sono fermati neanche quando Willy Monteiro Duarte, 21enne di Paliano ucciso dal branco di Artena a Colleferro, era a ter ...La morte del ragazzo ucciso a Colleferro “ennesima prova che in questo paese di razzismo e fascismo si muore ancora”, scrive Black lives matter, che con l’adesione di altre realtà dà appuntamento per ...