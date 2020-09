Bergamo | chiude il Parco Caprotti Sarà «aula all’aperto» delle scuole

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tutto l’anno scolastico sarà chiuso al pubblico perché diventa lo spazio esterno del plesso scolastico di via Pradello.

AmoBergamo : #Bergamo Lo “Spritz & Burger Albino” chiude con il Festival della Valtellina - webecodibergamo : Lavori per il collettore fognario Chiude il ponte di Clanezzo - socialBGnews : #ValleImagna. Il #soprano Dominika Zamara chiude la rassegna organistica -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo chiude

BergamoNews.it

Un treno all’ora. Da lunedì il San Michele torna percorribile anche su binario (rigorosamente al singolare) e Trenord ha pronta la sua offerta sulla linea Bergamo-Milano via Carnate, tagliata in due d ...Potenziamenti delle fasce di punta, possibilità di occupare tutti i posti a sedere e quelli del mezzanino, in piedi e distanziati. Riapertura del ponte San Michele tra Paderno e Calusco con il consegu ...