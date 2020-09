Anticipazioni Daydreamer 13 settembre | Can chiede a Sanem di tornare con lui

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 settembre 2020)13: come ci faranno trascorrere la domenica Can e? Precisiamo che andrà in onda un solo episodio della loro storia. Ci sarà una grossa novità (anche se in fondo “era nell’aria”): il fotograforà all’aspirante scrittrice di rimettersi con lui e di fidanzarsi! Ecco i dettagli!13: Can salvae ledi riinsieme Can invita tutto il team della “Fikri Harika” a casa sua per una riunione che, complice l’ambiente diverso, rafforzi la creatività dell’agenzia pubblicitaria e produca nuove idee per i futuri ...