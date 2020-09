Alassio, festa per i 150 anni dei Salesiani (Di venerdì 11 settembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara

Alassio | di Paolo Almanzi – Ultimi preparativi per la prima campanella all’Istituto Salesiano di Alassio che nei prossimi giorni, il 20 settembre, festeggerà anche il 150esimo anno dalla nascita dell ...ALASSIO- Ultimi preparativi per la prima campanella all’ Istituto Salesiano di Alassio che nei prossimi giorni, il 20 settembre, festeggerà anche il 150esimo anno dalla nascita della Scuola e dell’ Or ...