Al Bano, retroscena sul divorzio da Romina Power: “Speravo in un miracolo, invece…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Al Bano e la separazione da Romina Power Dopo anni Al Bano è tornato a parlare della sua separazione da Romina Power, svelando le ragioni del divorzio. Il cantautore di Cellino San Marco ha confidato la sofferenza che provava in quel periodo, associata alla disperazione della scomparsa della loro primogenita Ylenia. La loro relazione sentimentale ha fatto sognare tante generazioni e in diversi Paesi del mondo, al punto che i fan l’hanno soprannominata la ‘storica coppia’. Un sentimento che è durato ben vent’anni e che ha visto nascere quattro figli. Ma il naufragio del loro matrimonio ha reso tristi e ha fatto scendere delle lacrime a tanti fan che inconsciamente hanno sempre sperato in un una reunion sentimentale oltre quella ... Leggi su kontrokultura

