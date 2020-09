10 film “maledetti” tra incidenti e fenomeni paranormali (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono film che hanno avuto successo soprattutto per ciò che è accaduto dietro le quinte. Leggende metropolitane o avvenimenti paranormali? Ecco alcuni esempi di film, vittime, di una serie di sfortunati eventi: Le maledizioni sui set cinematografici Il Cinema è un mondo che fa sognare! I film sono dei viaggi all’interno della coscienza umana, … L'articolo 10 film “maledetti” tra incidenti e fenomeni paranormali proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

incognitofculon : @mariambuIa Le voci fuori campo la cosa che odio di più in qualsiasi film qui particolarmente impossibili ma anche… - lasperanza54 : @alesdamb @NelAlici Mi sembra di vivere in uno di quei film di fantascienza che per colpa di pochi maledetti bugiar… - LaCapaRouja : @quasiamelia L’ho rivisto anche io, perché cielo mi ha illusa ?? non era QUEL moonrise kingdom, maledetti farlocchi!… - ChisseneVale : @c_Drew04 Maledetti, anche perché io sono ingorda e compulsiva anche con i film, come libri e serie se mi prendono,… - 499777 : Facendo zapping mi sono soffermata 2,34 secondi su Notting Hill e già sto piangendo, maledetti film romantici irrea… -

Ultime Notizie dalla rete : film “maledetti”