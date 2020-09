Wwf: in 50 anni persi oltre i due terzi della fauna selvatica (Di giovedì 10 settembre 2020) Il mondo ha perso più di due terzi della sua popolazione di animali selvatici in meno di 50 anni, principalmente a causa dell'attività umana. Lo afferma il World Wide Fund for Nature, Wwf,, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il mondo ha perso più di due terzi della sua popolazione di animali selvatici in meno di 50 anni, principalmente a causa dell'attività umana. Lo afferma il World Wide Fund for Nature (Wwf), sottolinea ...

