Warrior 2, ecco il trailer della serie basata sull’idea di Bruce Lee (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il grande successo del primo ciclo di episodi, la serie TV Warrior è stata rinnovata per la stagione 2. Len Amato, presidente della sezione film e miniserie di HBO e della programmazione di Cinemax, aveva in passato espresso la sua gioia nel poter portare avanti la visione di Bruce Lee. ecco, quindi, le sue parole riportate da Deadline: La visione di Bruce Lee è viva e vegeta. Warrior combina scene di arti marziali che richiedono molta energia con umorismo e cervello. Siamo entusiasti di rinnovare uno show fantastico per una seconda stagione su Cinemax. La trama generale racconta la storia di Ah Sahm, un vero prodigio nelle arti marziali. Questo, appena arrivato in Cina in circostanze misteriose, si ... Leggi su tutto.tv

