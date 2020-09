Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Litiga e Chiude Con Sirius! (Di giovedì 10 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Jessica ha fatto la sua prima esterna con il corteggiatore Davide, mentre Gemma e Nicola hanno nuovamente Litigato. Le accuse di Vivarelli sono state molto forti. Ecco cosa è successo… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ci sono state le nuove troniste che hanno fatto le prime esterne. Non è mancata, però, un’ampia parentesi su Gemma e Sirius ed anche su altre nuove conoscenze. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: ancora litigi tra Gemma e Sirius! La ... Leggi su uominiedonnenews

