Taglio alberi storici "pericolosi" a Cagliari? Manca il parere della Soprintendenza (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e Soprintendenza ai Beni culturali vagliano documenti del piano sul verde urbano di Cagliari, presentato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu, che prevede l'espianto di almeno una sessantina di alberi 'storici' dai principali viali cittadini. Ha suscitato non poche reazioni e polemiche il programma che prevede anche l'abbattimento di vecchi pini lungo viale Buoncammino e di 23 jacarande del Largo Carlo Felice, entrambi gli interventi in pieno centro storico. Il piano, su cui l'opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale ha presentato un'interrogazione urgente, prevede l'espianto, per ragioni di sicurezza, di un'ottantina di alberi 'malati'. Prima di procedere con il Taglio in una ... Leggi su agi

