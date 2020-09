Ronald Bell: morto il fondatore dei Kool & the Gang (Di giovedì 10 settembre 2020) Quello che ha reso Ronald Bell l’icona che è rimane insuperato da molti. fondatore dei Kool & the Gang, pilastro del funk e della disco music, titano musicale degli anni sessanta e settanta: il mondo della musica piange la sua morte, avvenuta questa mattina. Un’altra tragedia sconvolge il mondo della musica: un’altra icona se ne va, il genere disco-funk piange all’unanimità la caduta di una delle sue colonne. È stato annunciato questa stessa mattina che Ronald Bell detto “Khalis”, membro di punta dei Kool & the Gang, si è spento all’età di sessantotto annni. La notizia proviene da Sujata Murthy, addetto stampa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

