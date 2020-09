Roma, gli asili nido ricominciano tra le proteste: mancano gel e mascherine. In classe entrano solo matite e colori 'targati' con il nome di ... (Di giovedì 10 settembre 2020) Il problema dell'incuria degli spazi verdi negli asili, denunciato da Leggo il 2 settembre scorso, evidentemente non è ancora stato risolto. L'assessora alla scuola del Comune di Roma, Veronica Mammì,... Leggi su leggo

ZZiliani : Magari Zaniolo si sarebbe fatto male sfidando gli allievi della Roma. E però: in un calendario già così intasato e… - matteosalvinimi : ?? Roma, protesta dei parlamentari della Lega contro il vergognoso caos del governo sulla scuola. Mancano aule, man… - eziomauro : Ragazzo ucciso a Colleferro, per gli aggressori si valuta l'aggravante razziale - sportli26181512 : Zaniolo blocca Dzeko: la Roma lo blinda: Fienga vedrà l'attaccante e gli dirà di rimanere. Il crac dell'italiano vi… - contigiu : RT @GarauSilvana: 'Come è possibile che quelli bravi di prima hanno lasciato l'azienda con quasi due miliardi di debiti e non hanno nemmeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli Dzeko, c'è l'accordo con la Juve: la Roma gli ha chiesto... Calciomercato.com Lazio, nuovi controlli in Paideia per Milinkovic

Controlli in Paideia per Milinkovic, rientrato dagli impegni con la nazionale serba. Sergej Milinkovic-Savic è rientrato a Roma dopo gli impegni con la Nazionale serba. Il mattinata, il Sergente ha ef ...

Vaccino anti-Covid: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso

Dopo lo stop ai test sul vaccino di Oxford dell’anglo-svedese AstraZeneca, la corsa al rimedio anti-Covid rallenta inevitabilmente. Ma cosa succede adesso? Nei giorni scorsi si parlava di novembre com ...

Controlli in Paideia per Milinkovic, rientrato dagli impegni con la nazionale serba. Sergej Milinkovic-Savic è rientrato a Roma dopo gli impegni con la Nazionale serba. Il mattinata, il Sergente ha ef ...Dopo lo stop ai test sul vaccino di Oxford dell’anglo-svedese AstraZeneca, la corsa al rimedio anti-Covid rallenta inevitabilmente. Ma cosa succede adesso? Nei giorni scorsi si parlava di novembre com ...