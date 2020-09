Roberta Di Padua conoscenza non programmata | Colpo di fulmine a Uomini e Donne (Di giovedì 10 settembre 2020) Roberta Di Padua è stata letteralmente travolta dalle emozioni di una conoscenza non programmata a Uomini e Donne. Possibile che la dama abbia avuto un Colpo di fulmine in studio? Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, l’unione dei due troni, classico e over, in un’unica puntata, ha innescato delle dinamiche decisamente inaspettate. La prima … L'articolo Roberta Di Padua conoscenza non programmata Colpo di fulmine a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GossipItalia3 : Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Blanda: il gesto di lei fa sognare #gossipitalianews - Novella_2000 : Roberta Di Padua fa una dedica a Davide Blanda: è colpo di fulmine? - zazoomblog : UeD Roberta Di Padua non si trattiene: la frecciatina hot davanti a tutti - #Roberta #Padua #trattiene: - infoitcultura : Uomini e donne: Roberta Di Padua alla conquista di Davide Blanda - zazoomblog : Trono over chi è l’ex compagno di Roberta Di Padua? È il fratello di un tronista - #Trono #compagno #Roberta… -